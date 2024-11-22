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В ДНР перевернулся автобус - несколько человек погибли
Страшная авария произошла в ДНР.
Рейсовый автобус перевернулся в районе Иловайска. В салоне находились 37 пассажиров. Жертвами ДТП стали 3 человека. Еще 29 пострадали, среди них есть дети.
По предварительной версии, авария произошла по вине 59-летнего водителя - он не справился с управлением.
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