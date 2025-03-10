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В Докшицах под колесами автомобиля погибла пенсионерка
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В Докшицах в ДТП погиб пешеход. Трагедия произошла вечером 8 марта.
По информации ГАИ, водитель Renault, двигаясь в райцентре по улице Озерной, сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка, по предварительной информации, шла по центру дороги. От полученных травм пешеход скончалась на месте.