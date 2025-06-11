В доме стрелка из Граца австрийская полиция обнаружила самодельную бомбу

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В ходе обыска в доме стрелка австрийская полиция обнаружила самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету Heute.

Согласно полученным данным, самодельное взрывное устройство, собранное 21-летним жителем Граца, было признано "нерабочим". Полиция сообщила прессе, что незадолго до инцидента стрелок записал прощальное видеообращение к своей матери в доме родителей, где он проживал. В видео он сказал, что решение о нападении было принято им "добровольно". Мать нападавшего получила видео спустя 24 минуты после отправки и немедленно обратилась к правоохранительным органам, однако к тому времени ее сын уже открыл огонь по людям в школе.

Ранее полиция сообщила, что преступник, устроивший стрельбу в Граце, в результате которой погибли 11 человек и еще 30 получили ранения, покончил с собой в здании школы после совершения преступления.

По словам главы МВД Австрии, Герхарда Карнера, совершивший нападение являлся учеником школы, однако не завершил в ней обучение. Согласно данным газеты Kronen Zeitung, у себя дома злоумышленник также оставил предсмертную записку, содержание которой пока не обнародовано.