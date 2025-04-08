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В Доминикане обрушилась крыша ночного клуба - число жертв увеличилось до 79 человек

Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 79, еще 155 находятся в больницах. Спасатели продолжают поиски людей под завалами и предполагают, что число жертв еще вырастет.

Трагедия произошла во вторник, 8 апреля, около часа ночи по местному времени на концертной площадке в Санто-Доминго, где проходило выступление известного музыканта Руби Переса. В результате обрушения под обломками оказались около 300 человек.

Президент страны Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии.

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