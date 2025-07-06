В ДТП на Минщине погибли 2 человека, еще 3 пассажира госпитализированы

Фото: МВД РБ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d2f5e2f-a799-4b71-b509-ce19c7ff5b7d/conversions/f22d3edb-bf30-4640-bb53-90ac8a7d09fc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d2f5e2f-a799-4b71-b509-ce19c7ff5b7d/conversions/f22d3edb-bf30-4640-bb53-90ac8a7d09fc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d2f5e2f-a799-4b71-b509-ce19c7ff5b7d/conversions/f22d3edb-bf30-4640-bb53-90ac8a7d09fc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d2f5e2f-a799-4b71-b509-ce19c7ff5b7d/conversions/f22d3edb-bf30-4640-bb53-90ac8a7d09fc-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: МВД РБ

6 июля около часа ночи на 23-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи, по предварительной информации, 33-летний водитель BELGEE совершил наезд на дикое животное (лося). После чего автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет, где врезался в дерево, сообщает Telegram-канал "Милиция Минщины".

В результате столкновения 2 пассажира (33 и 71 года) погибли, еще 3 человека госпитализированы.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС, медики, следственно-оперативная группа.