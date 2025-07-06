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В ДТП на Минщине погибли 2 человека, еще 3 пассажира госпитализированы
Автор:Редакция news.by
6 июля около часа ночи на 23-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи, по предварительной информации, 33-летний водитель BELGEE совершил наезд на дикое животное (лося). После чего автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет, где врезался в дерево, сообщает Telegram-канал "Милиция Минщины".
В результате столкновения 2 пассажира (33 и 71 года) погибли, еще 3 человека госпитализированы.
На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС, медики, следственно-оперативная группа.
Водителям, особенно в темное время суток, следует быть предельно внимательными на дорогах, где могут появиться дикие животные. Выбирать скорость движения, которая позволит остановиться при внезапном возникновении препятствия.