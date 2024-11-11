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В ДТП на Витебщине погиб водитель и пострадали дети

Смертельная авария, где пострадали дети, произошла в Витебской области. По данным ГАИ, 7 января днем на автодороге М-8 (граница РФ - Витебск – Гомель) водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Haval.

Шофер немецкого авто погиб, его пассажиры (15-летняя девушка и 41-летняя женщина), а также водитель Haval и трое его пассажиров) с травмами госпитализированы.

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