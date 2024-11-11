В ДТП на Витебщине погиб водитель и пострадали дети

Смертельная авария, где пострадали дети, произошла в Витебской области. По данным ГАИ, 7 января днем на автодороге М-8 (граница РФ - Витебск – Гомель) водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Haval.