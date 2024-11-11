3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
В ДТП на Витебщине погиб водитель и пострадали дети
Смертельная авария, где пострадали дети, произошла в Витебской области. По данным ГАИ, 7 января днем на автодороге М-8 (граница РФ - Витебск – Гомель) водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Haval.
Шофер немецкого авто погиб, его пассажиры (15-летняя девушка и 41-летняя женщина), а также водитель Haval и трое его пассажиров) с травмами госпитализированы.
Президент
Все
Лукашенко: Самое главное - мы умеем слышать наших людей, слушать наших людей
Президент Беларуси направил соболезнования Председателю КНР в связи с землетрясением в Тибете
Минск на днях полностью переведут на артезианскую воду. Лукашенко рассказал подробности
Лукашенко: Не держусь за власть, сделаю все, чтобы тихо передать ее новому поколению
Политика
Все
Общество
Все
2024-й: бесславный уход из высоких кабинетов политических неудачников Запада
Белорусы "побывали" на Луне в международном проекте SIRIUS-2023
Почему президентские выборы в 2015 году стали самыми спокойными в новейшей истории Беларуси
Образование ЕАЭС, решение украинского вопроса, ночь обещаний - чем запомнился 2015 год
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все