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В ДТП в Минском районе пострадали двое детей

В ДТП в Минском районе пострадали двое детей-пассажиров.

По предварительной информации, водитель Hyundai на трассе Заславль - Дзержинск - Озеро не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Столкновения с автомобилем Skoda избежать не удалось.

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В итоге двое детей (5 и 10 лет), которые ехали в Skoda, получили травмы и были госпитализированы.

аварияДТП