3.48 RUB
3.36 USD
3.47 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В ДТП в Минском районе пострадали двое детей
В ДТП в Минском районе пострадали двое детей-пассажиров.
По предварительной информации, водитель Hyundai на трассе Заславль - Дзержинск - Озеро не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Столкновения с автомобилем Skoda избежать не удалось.
В итоге двое детей (5 и 10 лет), которые ехали в Skoda, получили травмы и были госпитализированы.