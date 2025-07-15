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В ДТП в Полоцком районе пострадали 7 человек
В Полоцком районе столкнулись два автомобиля, в результате пострадали семь человек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Витебского облисполкома.
ДТП произошло 15 июля около 14:20 в Полоцком районе около деревни Секеровщина на автодороге Р20 Витебск - Полоцк - граница Латвии. По предварительной информации, 74-летний водитель Lada при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении такси - автомобилю Volkswagen. В результате машины столкнулись.
В аварии пострадали 25-летний таксист, его четыре пассажира. Водителя "Лады" и его 71-летнюю супругу также доставили в учреждение здравоохранения.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.
Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель обязан предоставить дорогу транспортным средствам, движущимся во встречном направлении. Пассажирам следует пристегиваться ремнями безопасности, они уберегут от серьезных травм.