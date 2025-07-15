В ДТП в Полоцком районе пострадали 7 человек

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cafd089-0f02-4b54-a347-8cf940c5ecf3/conversions/32dc6200-4808-4575-9541-dba04d735ba2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cafd089-0f02-4b54-a347-8cf940c5ecf3/conversions/32dc6200-4808-4575-9541-dba04d735ba2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cafd089-0f02-4b54-a347-8cf940c5ecf3/conversions/32dc6200-4808-4575-9541-dba04d735ba2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cafd089-0f02-4b54-a347-8cf940c5ecf3/conversions/32dc6200-4808-4575-9541-dba04d735ba2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

В Полоцком районе столкнулись два автомобиля, в результате пострадали семь человек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло 15 июля около 14:20 в Полоцком районе около деревни Секеровщина на автодороге Р20 Витебск - Полоцк - граница Латвии. По предварительной информации, 74-летний водитель Lada при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении такси - автомобилю Volkswagen. В результате машины столкнулись.

В аварии пострадали 25-летний таксист, его четыре пассажира. Водителя "Лады" и его 71-летнюю супругу также доставили в учреждение здравоохранения.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.