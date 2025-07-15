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В ДТП в Полоцком районе пострадали 7 человек

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Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

В Полоцком районе столкнулись два автомобиля, в результате пострадали семь человек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло 15 июля около 14:20 в Полоцком районе около деревни Секеровщина на автодороге Р20 Витебск - Полоцк - граница Латвии. По предварительной информации, 74-летний водитель Lada при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении такси - автомобилю Volkswagen. В результате машины столкнулись.

В аварии пострадали 25-летний таксист, его четыре пассажира. Водителя "Лады" и его 71-летнюю супругу также доставили в учреждение здравоохранения.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель обязан предоставить дорогу транспортным средствам, движущимся во встречном направлении. Пассажирам следует пристегиваться ремнями безопасности, они уберегут от серьезных травм.

аварияДТП