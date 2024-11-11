В ДТП в Витебской области погиб полуторагодовалый ребенок

Вечером 2 января в ДТП в Сенненском районе Витебской области погиб ребенок. 38-летний водитель автомобиля "Фольксваген", по предварительной версии, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего транспортное средство опрокинулось в кювет. 34-летняя супруга получила травмы, а полуторагодовалая дочь погибла. Сопутствующей причиной происшествия мог стать предельный износ задних шин автомобиля.