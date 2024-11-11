ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЧПЗона X

В ДТП в Витебской области погиб полуторагодовалый ребенок

Госавтоинспекция предупреждает белорусов об ухудшении дорожной обстановки в ближайшие выходные.

Водителям стоит быть максимально внимательными. Из-за понижения температуры ожидается гололедица. ГАИ напоминает о необходимости оснастить свои автомобили хорошей зимней резиной.

Вечером 2 января в ДТП в Сенненском районе Витебской области погиб ребенок. 38-летний водитель автомобиля "Фольксваген", по предварительной версии, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего транспортное средство опрокинулось в кювет. 34-летняя супруга получила травмы, а полуторагодовалая дочь погибла. Сопутствующей причиной происшествия мог стать предельный износ задних шин автомобиля.

автомобильаварияДТПГАИ

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все