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В ДТП в Витебской области погиб полуторагодовалый ребенок
Госавтоинспекция предупреждает белорусов об ухудшении дорожной обстановки в ближайшие выходные.
Водителям стоит быть максимально внимательными. Из-за понижения температуры ожидается гололедица. ГАИ напоминает о необходимости оснастить свои автомобили хорошей зимней резиной.
Вечером 2 января в ДТП в Сенненском районе Витебской области погиб ребенок. 38-летний водитель автомобиля "Фольксваген", по предварительной версии, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего транспортное средство опрокинулось в кювет. 34-летняя супруга получила травмы, а полуторагодовалая дочь погибла. Сопутствующей причиной происшествия мог стать предельный износ задних шин автомобиля.
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