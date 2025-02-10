В Дубровенском районе водитель авто уснул за рулем и погиб, столкнувшись с тягачом

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В Дубровенском районе в результате ДТП погиб водитель авто. Об этом рассказали в УГАИ УВД Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 11 февраля около 22:30 на 606-м км дороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации в Дубровенском районе. По предварительной информации, водитель 1982 года рождения на Citroen Jumper уснул за рулем и врезался в стоявший седельный тягач Volvo.