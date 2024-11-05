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Происшествия
В Египте затонула туристическая яхта - спасатели проводят поисковые работы
4 часа назад
Египет
Президент
Все
"Новая эра супрацоўнiцтва": Как Александра Лукашенко встречали в Пакистане
3 часа назад
Президент Беларуси направился с официальным визитом в Пакистан
9 часов назад
За что благодарят подписанты Лукашенко, что спрашивали у него студенты - о рабочей неделе Президента
21 час назад
Александр Лукашенко поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения
24.11.2024
08:05
Политика
Все
Избран новый председатель Минского областного отделения партии "Белая Русь". Кто им стал
1 час назад
В Исламабаде прошла встреча глав МИД Беларуси и Пакистана. Что успели обсудить коллеги?
3 часа назад
Какие темы дня обсудили на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ
22.11.2024
20:34
Рыженков заявил, что Беларусь и РФ и дальше будут требовать невмешательства во внутренние дела
22.11.2024
17:17
Беларусь и Россия подготовили проект договора о гарантиях безопасности
22.11.2024
16:55
Общество
Все
В Минске начали устанавливать самую большую елку
Недавно
Современное образование. Новую лабораторию цифровой электроники открыли в БГПУ
1 час назад
Качаловская посоветовала организаторам шоу "Мисс Вселенная - 2024" поучиться у белорусских коллег
2 часа назад
В Дрогичинском районе состоялся митинг, посвященный 80-й годовщине гибели полка НКВД
3 часа назад
Экономика
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В Минтруда Беларуси рассказали, как бюджетники смогут увеличить свою зарплату
1 час назад
Беларусь полностью отказалась от импорта электрической энергии
10 часов назад
Нетипичные продукты брендов: мороженое от МАЗа, топоры от МТЗ, обувь от БЕЛАЗа, шайба от Белшины
21 час назад
Беларусь и Россия планируют продлить соглашение о сотрудничестве в нефтяной отрасли
24.11.2024
14:59
В Минске чествовали победителей национального конкурса "Предприниматель года"
23.11.2024
22:15
В мире
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В связи с интенсивными снегопадами в Турции отменены занятия в школах
Недавно
Белорусские полярники приступили к выполнению научных программ в Антарктиде
1 час назад
Глава Минобороны Литвы заявил, что пока нет информации о теракте или диверсии на борту DHL
1 час назад
Правление СДПГ единогласно выдвинуло Олафа Шольца кандидатом на пост канцлера
2 часа назад
Регионы
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В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24 часа назад
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
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В Сербии депутаты устроили потасовку в парламенте. Что не поделили?
1 час назад
Бык напал на рабочего фермы - мужчина не успел перелезть через забор
2 часа назад
28 человек спасены с затонувшей у берегов Египта туристической яхты
2 часа назад
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2 часа назад
Кругозор
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