В Ельске 12-летний подросток погиб от удара током в ванной

В Ельске 12-летняя девочка погибла в ванной от удара током. Следователи проводят проверку. Трагедия случилась вечером 18 февраля.

Подросток находилась в квартире вместе с матерью. Школьница принимала ванну с телефоном в руках. Когда он начал разряжаться, она включила зарядное устройство в розетку.

В какой-то момент мать зашла в помещение и обнаружила дочь без признаков жизни. В воде находился и подключенный к сети телефон. Женщина вытащила ребенка и вызвала скорую помощь.