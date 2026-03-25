В Эстонии беспилотник врезался в трубу Аувереской электростанции

В Эстонии ночью беспилотник врезался в дымовую трубу Аувереской электростанции, сообщают местные СМИ.

Станция существенных повреждений не получила, пострадавших нет. По данным, дрон был украинским.

Премьер Эстонии заявил: "По имеющейся информации, речь идет об ответной украинской атаке, которая достигла наших границ. И это не первый раз".

Подобный инцидент накануне случился и в Литве. Дрон также был запущен Украиной, подтвердили в Вильнюсе.

