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В Ганцевичском районе пьяный мужчина бросился на милиционеров с ножом
В Ганцевичском районе пьяный мужчина бросился на милиционеров с ножом. Правоохранители применили оружие.
Ранее в милицию обратилась 73-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что пьяный сосед с ножом бегает по улице, неадекватно себя ведет.
Василий Грицель, замначальника управления по Брестской области ГУСБ МВД Беларуси:
"На место незамедлительно выехал наряд милиции. Увидев правоохранителей, 49-летний дебошир с явными признаками опьянения взял в руку нож и направился в их сторону. Неоднократные законные требования сотрудников остановиться и бросить холодное оружие проигнорировал, создавая реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Милиционер произвел прицельный выстрел в ногу. Нападавшему оказали первую помощь и передали медикам".
Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 7 лет.