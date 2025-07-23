В Ганцевичском районе пьяный мужчина бросился на милиционеров с ножом

Ранее в милицию обратилась 73-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что пьяный сосед с ножом бегает по улице, неадекватно себя ведет.

"На место незамедлительно выехал наряд милиции. Увидев правоохранителей, 49-летний дебошир с явными признаками опьянения взял в руку нож и направился в их сторону. Неоднократные законные требования сотрудников остановиться и бросить холодное оружие проигнорировал, создавая реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Милиционер произвел прицельный выстрел в ногу. Нападавшему оказали первую помощь и передали медикам".