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В гараже у брестчанина нашли 5 тонн европейского сыра - возбуждено уголовное дело
5 тонн сыра самых разных видов и разного веса нашли у брестчанина в гараже.
В ГТК Беларуси рассказали некоторые подробности схемы нелегальной перевозки молочной продукции через границу с Польшей. Речь идет о неучтенной партии более чем на 700 тыс. рублей - вся продукция должна была уйти на продажу в Россию.
По данным ведомства, на польской стороне подозреваемые, соблюдая лимиты, раздавали товар другим людям, и уже в Беларуси его обратно забирали. Схема не новая, но, судя по всему, по-прежнему рабочая. Сколько ею пользовались, как и количество человек, фигурирующих в уголовном деле, (известно только, что среди них есть белорус) - пока не уточняется.
К расследованию подключились следователи. А распутывать эту историю начали в конце 2024 года, когда у одного из фигурантов нашли всю собранную партию нелегального товара.
Наталья Грабинская, главный инспектор Брестской таможни:
"Коммерческая партия продукции европейского производства была обнаружена в гараже у брестчанина. По факту незаконного перемещения через границу с сокрытием от таможенного контроля путем раздачи третьим лицам партии сыра Брестская таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК Республики Беларусь. Фигуранты задержаны. Теперь им грозит лишение свободы вплоть до 10 лет".