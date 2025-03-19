В гараже у брестчанина нашли 5 тонн европейского сыра - возбуждено уголовное дело

5 тонн сыра самых разных видов и разного веса нашли у брестчанина в гараже.

В ГТК Беларуси рассказали некоторые подробности схемы нелегальной перевозки молочной продукции через границу с Польшей. Речь идет о неучтенной партии более чем на 700 тыс. рублей - вся продукция должна была уйти на продажу в Россию.

По данным ведомства, на польской стороне подозреваемые, соблюдая лимиты, раздавали товар другим людям, и уже в Беларуси его обратно забирали. Схема не новая, но, судя по всему, по-прежнему рабочая. Сколько ею пользовались, как и количество человек, фигурирующих в уголовном деле, (известно только, что среди них есть белорус) - пока не уточняется.

К расследованию подключились следователи. А распутывать эту историю начали в конце 2024 года, когда у одного из фигурантов нашли всю собранную партию нелегального товара.

Наталья Грабинская, главный инспектор Брестской таможни: