В Германии эвакуируют 20 тыс. человек из-за бомб времен Второй мировой

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Около 20 тыс. человек будут вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения трех неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны в немецком Кельне. По информации городской администрации, это одна из самых крупных подобных эвакуаций за последние годы, сообщает РИА Новости.

В понедельник во время работ по исследованию грунта в районе Дойц были найдены три американские бомбы времен Второй мировой войны. В среду перед операцией по обезвреживанию бомб будет проведена эвакуация.

"В среду мы эвакуируем 20,5 тыс. жителей, работников и проживающих в гостиницах в Альтштадте и Дойце", - сообщает городская администрация.