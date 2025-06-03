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В Германии эвакуируют 20 тыс. человек из-за бомб времен Второй мировой
Около 20 тыс. человек будут вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения трех неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны в немецком Кельне. По информации городской администрации, это одна из самых крупных подобных эвакуаций за последние годы, сообщает РИА Новости.
В понедельник во время работ по исследованию грунта в районе Дойц были найдены три американские бомбы времен Второй мировой войны. В среду перед операцией по обезвреживанию бомб будет проведена эвакуация.
"В среду мы эвакуируем 20,5 тыс. жителей, работников и проживающих в гостиницах в Альтштадте и Дойце", - сообщает городская администрация.
Меры безопасности затронут телерадиовещательную компанию RTL, железнодорожный вокзал, Кельнскую ратушу, больницу, два дома престарелых, а также несколько школ и детских садов. Из-за эвакуации будут перекрыты три моста через Рейн. Кельнский собор в план эвакуации не входит.