В Германии из-за неосторожного обращения с самодельными фейерверками погибли 5 человек

Германия пережила ночь хаоса и беспорядков в канун Нового года. По меньшей мере 5 человек погибли в разных уголках страны в результате применения самодельных фейерверков.

В социальных сетях отмечают, что "огненное шоу" на улицах немецких городов устроили мигранты. Сотни молодых людей запускали фейерверки в машины, общественный транспорт, жилые дома, прохожих и даже друг в друга. Зафиксированы случаи попадания ракет в квартиры. В Берлине одна из квартир сгорела полностью. Кроме того, полностью выгорел местный рынок.