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В Германии из-за неосторожного обращения с самодельными фейерверками погибли 5 человек
Германия пережила ночь хаоса и беспорядков в канун Нового года. По меньшей мере 5 человек погибли в разных уголках страны в результате применения самодельных фейерверков.
В социальных сетях отмечают, что "огненное шоу" на улицах немецких городов устроили мигранты. Сотни молодых людей запускали фейерверки в машины, общественный транспорт, жилые дома, прохожих и даже друг в друга. Зафиксированы случаи попадания ракет в квартиры. В Берлине одна из квартир сгорела полностью. Кроме того, полностью выгорел местный рынок.
Задержано почти 400 человек. Три десятка полицейских и один пожарный получили ранения в столкновениях и нападениях. Кроме того, около 3 тыс. человек по всей Германии обратились в больницы с травмами.
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