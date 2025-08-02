В Германии произошло третье возгорание ж/д кабелей за два дня

Третье возгорание железнодорожных кабелей за два дня произошло в Германии. Предположительно, причиной стал поджог, как и в первых двух случаях. Такую информацию распространила компания Deutsche Bahn.

Предыдущие диверсии произошли в четверг, 31 июля, и пятницу, 1 августа. Поджоги парализовали движение поездов между Дуйсбургом и Дюссельдорфом на западе Германии. Ответственность за оба инцидента взяла на себя группа левых экстремистов Angry Birds Commando.