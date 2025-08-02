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В Германии произошло третье возгорание ж/д кабелей за два дня
Третье возгорание железнодорожных кабелей за два дня произошло в Германии. Предположительно, причиной стал поджог, как и в первых двух случаях. Такую информацию распространила компания Deutsche Bahn.
Предыдущие диверсии произошли в четверг, 31 июля, и пятницу, 1 августа. Поджоги парализовали движение поездов между Дуйсбургом и Дюссельдорфом на западе Германии. Ответственность за оба инцидента взяла на себя группа левых экстремистов Angry Birds Commando.
В этот раз пожар произошел вечером 1 августа на востоке страны в федеральной земле Саксония-Анхальт на ветке, которая используется для перевозки угля. Последствия устранены, однако органы безопасности Германии не исключают дальнейших диверсий на инфраструктурных объектах в ФРГ из-за радикализации левых экстремистов.