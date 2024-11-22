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В Гомеле посетитель ТЦ напал на инкассаторов

В Гомеле 39-летний посетитель торгового центра напал на инкассаторов. Усмирить пьяного дебошира приехал наряд милиции.

В ведомстве поделились кадрами инцидента. Судя по видео, сперва мужчина пытался попасть в салон специального бронеавтомобиля, припаркованного у входа. И со слов очевидцев, он явно не давал отчет своим действиям, а на входе в маркет сразу с ударов встретил самих работников инкассации, после набросился и на проходившего мимо покупателя. К этому моменту подоспели бойцы департамента охраны. Они усмирили мужчину и доставили в отдел милиции.

По данному факту проводится проверка.

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