Очередного наркодилера задержали с поличным гомельские оперативники. 20-летний уроженец Бреста работал оптовым курьером в интернет-магазине по продаже психотропов. По заданию нанимателя он приехал в Гомель, снял квартиру и стал фасовать "товар" на мелкие партии. Потом наркотик раскладывал по городу, в этот момент его и задержали.