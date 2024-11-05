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В Гомеле задержали 20-летнего наркодилера
"Карьера" закладчика продлилась менее двух недель.
Очередного наркодилера задержали с поличным гомельские оперативники. 20-летний уроженец Бреста работал оптовым курьером в интернет-магазине по продаже психотропов. По заданию нанимателя он приехал в Гомель, снял квартиру и стал фасовать "товар" на мелкие партии. Потом наркотик раскладывал по городу, в этот момент его и задержали.
Аркадий Мосийчук, замначальника УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома:
"При нем и в тайниках обнаружено и изъято более 1 кг особо опасного психотропного вещества 4-СМС. Фигурант успел поработать на наркомаркет около двух недель".
Закладчику грозит до 20 лет лишения свободы.
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