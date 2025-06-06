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В Гродненском районе из окна второго этажа выпал трехлетний малыш
В Гродненском районе 3-летний мальчик выпал из окна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
Вечером 5 июня малыш, опершись на москитную сетку, упал с высоты второго этажа. Сейчас ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что малыш находился в квартире вместе с родными. Однако на короткий промежуток времени он остался без присмотра.
По данному факту проводится проверка. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим травмированию ребенка.