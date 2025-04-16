В Гродненском районе задержали двоих нарушителей с аэростатическим шаром и газовыми баллонами

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Гродненские пограничники задержали группу нарушителей с аэростатическим шаром и газовыми баллонами. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Как рассказали в ведомстве, по оперативной информации 15 апреля военнослужащие Гродненской погрангруппы задержали двух граждан Республики Беларусь. Нарушители находились в районе одного из садоводческих товариществ Гродненского района. На месте были найдены 24 газовых баллона и аэростатический шар. Эти предметы изъяты и доставлены в Гродненскую пограничную группу. По факту проводится разбирательство.