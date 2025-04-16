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В Гродненском районе задержали двоих нарушителей с аэростатическим шаром и газовыми баллонами
Гродненские пограничники задержали группу нарушителей с аэростатическим шаром и газовыми баллонами. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
Как рассказали в ведомстве, по оперативной информации 15 апреля военнослужащие Гродненской погрангруппы задержали двух граждан Республики Беларусь. Нарушители находились в районе одного из садоводческих товариществ Гродненского района. На месте были найдены 24 газовых баллона и аэростатический шар. Эти предметы изъяты и доставлены в Гродненскую пограничную группу. По факту проводится разбирательство.
В ГПК напомнили, что с 1 апреля 2024 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов" от 25.09.2023 № 297. Документом запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление БПЛА и использование воздушного пространства Республики Беларусь без надлежащего разрешения.