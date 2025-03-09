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В Гродно дочь истязала пожилую мать

В Гродно дочь истязала пожилую мать

Жительница Гродно стала фигуранткой уголовного дела из-за истязания пожилой матери. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.

"73-летняя жительница Гродно долгое время терпела издевательства со стороны своей дочери. Женщина рассказала, что дочь, злоупотребляющая алкоголем, неоднократно избивала ее. Пожилая женщина обратилась в органы внутренних дел после очередного скандала", - рассказали в пресс-службе.

Дочь состояла на учете как лицо, склонное к семейно-бытовым конфликтам, и с ней проводились профилактические беседы.

"Сейчас по факту истязания возбуждено уголовное дело по статье 154 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Этот случай - еще одно напоминание о важности своевременного обращения за помощью и активной позиции в борьбе с домашним насилием", - отметили в УВД.

домашнее насилиеГродноУголовное дело