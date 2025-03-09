В Гродно дочь истязала пожилую мать

Жительница Гродно стала фигуранткой уголовного дела из-за истязания пожилой матери. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.

"73-летняя жительница Гродно долгое время терпела издевательства со стороны своей дочери. Женщина рассказала, что дочь, злоупотребляющая алкоголем, неоднократно избивала ее. Пожилая женщина обратилась в органы внутренних дел после очередного скандала", - рассказали в пресс-службе.

Дочь состояла на учете как лицо, склонное к семейно-бытовым конфликтам, и с ней проводились профилактические беседы.