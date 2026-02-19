В Гродно задержаны организаторы преступной схемы с турпутевками

Двое жителей областного центра создали в "Инстаграме" аккаунты по продаже дешевых туров. Схема была простой: получив от клиентов предоплату, "турагенты" переставали выходить на связь.

"Для легализации доход задержанные использовали счета дропов и криптобиржи. Полученные деньги тратили на личные нужды, аренду авто и отдых за границей. В настоящее время оба фигуранта задержаны за мошенничество в особо крупном размере, им грозит до 12 лет лишения свободы".