В Гродно задержаны организаторы преступной схемы с турпутевками
Автор:Редакция news.by
Более 20 потерпевших, ущерб свыше 100 тыс. рублей - в Гродно задержаны организаторы преступной схемы с турпутевками.
Двое жителей областного центра создали в "Инстаграме" аккаунты по продаже дешевых туров. Схема была простой: получив от клиентов предоплату, "турагенты" переставали выходить на связь.
Артем Матяс, начальник УПК УВД Гродненской области:
"Для легализации доход задержанные использовали счета дропов и криптобиржи. Полученные деньги тратили на личные нужды, аренду авто и отдых за границей. В настоящее время оба фигуранта задержаны за мошенничество в особо крупном размере, им грозит до 12 лет лишения свободы".