В Гродно женщина за целебную свечу из Иерусалима перевела на счет мошенников без малого 2,8 тыс.

В Гродно женщина хотела купить свечу из Иерусалима, но перевела мошенникам 2,8 тыс. белорусских рублей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.

В апреле жительница Гродно решила приобрести свечу из Иерусалима. Полагаясь на уникальные целебные свойства свечи, она была готова заплатить 800 евро, которых, к слову, у нее не было.

По данным следствия, женщина подала заявку на кредит, в котором ей в последующем отказали. Желая заполучить свечу, женщина приобрела дорогостоящий телефон, сразу перепродала его, чтобы получить деньги.

В этот момент на ситуацию обратили внимание сотрудники милиции. Они разъяснили, что подобным образом мошенники пытаются завладеть деньгами женщины. Однако вера в то, что эти свечи смогут наладить ее жизнь, оказалась сильнее.

На следующий день после общения с правоохранителями она перевела на указанный мошенниками счет без малого 2,8 тыс. белорусских рублей.