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В Индии при обрушении каменоломни погибли 5 человек

В Индии при обрушении каменоломни погибли 5 человек

По меньшей мере пять человек погибли, а еще двое получили тяжелые ранения в результате обрушения горной породы в каменоломне, расположенной на юге Индии в штате Тамилнад. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Синьхуа.

По информации местной полиции, обвал горной породы произошел примерно в 418 км к юго-западу от Ченнаи, столицы штата Тамилнад.

Получив информацию о случившемся, группа полицейских и работники пожарно-спасательного управления незамедлительно прибыли на место происшествия, чтобы провести спасательные работы и вытащить рабочих, оказавшихся под завалами.

Пострадавшими и погибшими оказались работники каменоломни. Согласно сообщениям, они находились на глубине 30 футов во время обрушения.

Индияинцидент