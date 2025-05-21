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В Индии при обрушении каменоломни погибли 5 человек
В Индии при обрушении каменоломни погибли 5 человекnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/919d6fe9-da09-4a30-9736-58f45301d707/conversions/fbcc8e3d-9a11-4842-b632-04d0e9c171a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/919d6fe9-da09-4a30-9736-58f45301d707/conversions/fbcc8e3d-9a11-4842-b632-04d0e9c171a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/919d6fe9-da09-4a30-9736-58f45301d707/conversions/fbcc8e3d-9a11-4842-b632-04d0e9c171a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/919d6fe9-da09-4a30-9736-58f45301d707/conversions/fbcc8e3d-9a11-4842-b632-04d0e9c171a5-xl-___webp_1920.webp 1920w
По меньшей мере пять человек погибли, а еще двое получили тяжелые ранения в результате обрушения горной породы в каменоломне, расположенной на юге Индии в штате Тамилнад. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Синьхуа.
По информации местной полиции, обвал горной породы произошел примерно в 418 км к юго-западу от Ченнаи, столицы штата Тамилнад.
Получив информацию о случившемся, группа полицейских и работники пожарно-спасательного управления незамедлительно прибыли на место происшествия, чтобы провести спасательные работы и вытащить рабочих, оказавшихся под завалами.
Пострадавшими и погибшими оказались работники каменоломни. Согласно сообщениям, они находились на глубине 30 футов во время обрушения.