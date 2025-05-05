В Индии сообщили о стрельбе на линии контроля с Пакистаном

Индия двенадцатую ночь подряд сообщает о фактах стрельбы со стороны Пакистана на линии контроля, заменяющую границу двух стран. Об этом заявил представитель армии Индии, пишет РИА Новости.

"В ночь с 5 на 6 мая 2025 года армия Пакистана прибегла к неспровоцированному обстрелу из стрелкового оружия с постов по ту сторону линии контроля в районах напротив Купвары, Барамуллы, Пунча, Раджоури, Мендхара, Наушеры, Сундербани и Ахнура в Джамму и Кашмире. Индийская армия отреагировала соразмерно", - отметили в индийской армии.

Индия имеет общую границу протяженностью 3323 километра с Пакистаном, включающую международную границу протяженностью около 2,4 тысячи километров от Гуджарата до Ахнура в Джамму, 740-километровую линию контроля от Джамму до Леха и 110-километровую линию фактической наземной позиции в регионе Сиачен.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.