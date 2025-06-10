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В Ирландии произошли массовые беспорядки после изнасилования подростка
В Северной Ирландии произошли антимигрантские беспорядки после изнасилования девочки-подростка.
Около 3 тыс. человек вышли на улицы города Баллимина. Демонстрация, состоявшаяся около места предполагаемого преступления, переросла в столкновения с полицией. Протестующие начали забрасывать камнями и стеклянными бутылками сотрудников правоохранительных органов.
Кроме того, люди в масках бросали бутылки с зажигательной смесью в жилые дома, в результате чего четырем объектам недвижимости был причинен ущерб.
Предполагаемый случай изнасилования девочки произошел в городе Баллимина вечером 7 июня. По следам инцидента были задержаны двое подростков в возрасте 14 лет.