В Ирландии произошли массовые беспорядки после изнасилования подростка

В Северной Ирландии произошли антимигрантские беспорядки после изнасилования девочки-подростка.

Около 3 тыс. человек вышли на улицы города Баллимина. Демонстрация, состоявшаяся около места предполагаемого преступления, переросла в столкновения с полицией. Протестующие начали забрасывать камнями и стеклянными бутылками сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, люди в масках бросали бутылки с зажигательной смесью в жилые дома, в результате чего четырем объектам недвижимости был причинен ущерб.