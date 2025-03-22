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В Испании при взрыве на шахте погибли 5 человек
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Пять человек погибли, еще четверо получили серьезные ранения в результате взрыва на угольной шахте на юго-западе автономного сообщества Астурия в Испании. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информационное агентство EFE.
Пострадавших доставили в больницы, в том числе на вертолетах. Известно также, что один человек по-прежнему находится в шахте на глубине нескольких метров. Еще двум рабочим удалось спастись невредимыми.
На месте происшествия работают горноспасательная бригада, пожарная служба и кинологический отряд Гражданской гвардии. Спасательная операция продолжается.
По предварительной информации, на третьем уровне шахты взорвалась машина. Причина инцидента устанавливается.