Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

В Испании при взрыве на шахте погибли 5 человек

Изображение
Фото ТАСС

Пять человек погибли, еще четверо получили серьезные ранения в результате взрыва на угольной шахте на юго-западе автономного сообщества Астурия в Испании. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информационное агентство EFE.

Пострадавших доставили в больницы, в том числе на вертолетах. Известно также, что один человек по-прежнему находится в шахте на глубине нескольких метров. Еще двум рабочим удалось спастись невредимыми.

На месте происшествия работают горноспасательная бригада, пожарная служба и кинологический отряд Гражданской гвардии. Спасательная операция продолжается.

По предварительной информации, на третьем уровне шахты взорвалась машина. Причина инцидента устанавливается.

Испанияшахта