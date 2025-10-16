3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
В Испании расследуют исчезновение картины Пикассо стоимостью 600 тыс. евро
Автор:Редакция news.by
Национальная полиция Испании расследует инцидент с пропажей картины Пабло Пикассо. Произведение искусства исчезло во время перевозки, пишет БЕЛТА со ссылкой Europa Press.
По данным источников агентства, 57 работ разных художников хранились в Мадриде и должны были быть представлены на выставке в культурном центре Гренады на юге Испании. Несмотря на строгое соблюдение условий хранения, картина Пабло Пикассо исчезла во время транспортировки.
В настоящее время неизвестно, на каком этапе могла произойти потеря картины.
По информации газеты The Ideal, речь идет о картине "Натюрморт с Гитарой", застрахованной на сумму около 600 тыс. евро.
Фото: pablo-ruiz-picasso.ru