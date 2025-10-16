Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

В Испании расследуют исчезновение картины Пикассо стоимостью 600 тыс. евро

картина "Натюрморт с Гитарой"
Фото: pablo-ruiz-picasso.ru

Национальная полиция Испании расследует инцидент с пропажей картины Пабло Пикассо. Произведение искусства исчезло во время перевозки, пишет БЕЛТА со ссылкой Europa Press.

По данным источников агентства, 57 работ разных художников хранились в Мадриде и должны были быть представлены на выставке в культурном центре Гренады на юге Испании. Несмотря на строгое соблюдение условий хранения, картина Пабло Пикассо исчезла во время транспортировки.

В настоящее время неизвестно, на каком этапе могла произойти потеря картины.

По информации газеты The Ideal, речь идет о картине "Натюрморт с Гитарой", застрахованной на сумму около 600 тыс. евро.

Фото: pablo-ruiz-picasso.ru

Разделы:

ПроисшествияИскусство

Теги:

ИспаниякартинаПикассо