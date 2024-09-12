В Израиле грузовик въехал в автобусную остановку недалеко от Тель-Авива - есть пострадавшие

В Израиле грузовик въехал в автобусную остановку недалеко от Тель-Авива.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента пострадали десятки человек, медики оказывают им помощь, говорится в заявлении израильской службы скорой помощи.

Как сообщила пресс-служба израильской полиции, инцидент произошел у автобусной остановки возле большого кинотеатра Cinema City Glilot в северных предместьях Тель-Авива. Там проходит оживленная автотрасса. Движение сейчас частично блокировано, водителей просят выбирать маршруты объезда.

"К месту происшествия направляется большой отряд полиции. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в заявлении.

Полиция предполагает, что это мог быть теракт.

Водитель грузовика, врезавшегося в автобусную остановку в пригороде Тель-Авива, нейтрализован на месте гражданскими лицами, имевшими при себе оружие. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.