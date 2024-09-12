3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Израиле грузовик въехал в автобусную остановку недалеко от Тель-Авива - есть пострадавшие
В Израиле грузовик въехал в автобусную остановку недалеко от Тель-Авива.
Согласно предварительным данным, в результате инцидента пострадали десятки человек, медики оказывают им помощь, говорится в заявлении израильской службы скорой помощи.
Как сообщила пресс-служба израильской полиции, инцидент произошел у автобусной остановки возле большого кинотеатра Cinema City Glilot в северных предместьях Тель-Авива. Там проходит оживленная автотрасса. Движение сейчас частично блокировано, водителей просят выбирать маршруты объезда.
"К месту происшествия направляется большой отряд полиции. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в заявлении.
Полиция предполагает, что это мог быть теракт.
Водитель грузовика, врезавшегося в автобусную остановку в пригороде Тель-Авива, нейтрализован на месте гражданскими лицами, имевшими при себе оружие. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.
Дополнено в 13:10.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов