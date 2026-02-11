3.72 BYN
В Канаде в результате стрельбы в школе погибли 10 человек
Автор:Редакция news.by
В Канаде в результате стрельбы в школе Тамблер-Ридж 10 человек погибли и 27 пострадали.
Прибывшие на место полицейские обнаружили в здании тела 6 убитых, а также предполагаемого стрелка (его личность и пол пока не раскрываются). Еще один раненый скончался по дороге в больницу. Позже сотрудники нашли в жилом доме, расположенном неподалеку, еще два трупа.
Подробности шокирующего инцидента выясняются. На месте работают экстренные службы, район оцеплен, обследуются все ближайшие здания.