В Канаде в результате стрельбы в школе погибли 10 человек

В Канаде в результате стрельбы в школе Тамблер-Ридж 10 человек погибли и 27 пострадали.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в здании тела 6 убитых, а также предполагаемого стрелка (его личность и пол пока не раскрываются). Еще один раненый скончался по дороге в больницу. Позже сотрудники нашли в жилом доме, расположенном неподалеку, еще два трупа.