В Хабаровске отец с сыном ночью пробрались в аквапарк, чтобы отметить день рождения
Автор:Редакция news.by
Сюрприз для именинника устроил его отец в Хабаровске. У мальчишки был 11-й день рождения.
Ночью мужчина с сыном пробрались в аквапарк и вдоволь повеселились. Водные горки и бассейн - все ради радости ребенка.
Уточняется, что глава семейства работает в спорткомплексе, а потому попасть внутрь труда не составило.
Руководство учреждения провело служебную проверку, но оставило праздничное приключение без наказания.