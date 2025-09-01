В Хабаровске отец с сыном ночью пробрались в аквапарк, чтобы отметить день рождения

Сюрприз для именинника устроил его отец в Хабаровске. У мальчишки был 11-й день рождения.

Ночью мужчина с сыном пробрались в аквапарк и вдоволь повеселились. Водные горки и бассейн - все ради радости ребенка.

Уточняется, что глава семейства работает в спорткомплексе, а потому попасть внутрь труда не составило.