В Хотимске из окна пятого этажа выпал 3-летний ребенок

Трагедия в Хотимске. Там ребенок выпал из окна 5-го этажа. Малыш погиб. Трагедия произошла 30 августа.



Как сообщают в СК, вечером родители 3-летнего мальчика отлучились из дома, пока он спал. Через полчаса они вернулись, но сына не оказалось в комнате.



Поиски привели к приоткрытому окну в детской. Отец мальчика увидел москитную сетку внизу. Выбежав на улицу, он нашел сына без сознания. Малыша отвезли в больницу, но спасти ребенка не удалось. Все обстоятельства сейчас выясняют следователи.