В Республике Корея разбился самолет, погибли не менее 120 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Власти страны подтвердили гибель 120 человек в авиакатастрофе в аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо. Вероятно, погибли практически все пассажиры (175 человек) и члены экипажа (6) разбившегося самолета Boeing 737-800, два человека выжили, пишет БЕЛТА.