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В Республике Корея разбился самолет, погибли не менее 120 человек
В Республике Корея разбился самолет, погибли не менее 120 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
Власти страны подтвердили гибель 120 человек в авиакатастрофе в аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо. Вероятно, погибли практически все пассажиры (175 человек) и члены экипажа (6) разбившегося самолета Boeing 737-800, два человека выжили, пишет БЕЛТА.
Сотрудник экстренных служб ранее рассказал, что самолет пострадал настолько серьезно, что "узнать можно было только заднюю часть". Выжившие находились в хвостовой части.
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