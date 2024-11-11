ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаТехнологииПроисшествияРегионыКультураЗдоровьеСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЧПЗона X

В Республике Корея разбился самолет, погибли не менее 120 человек

Изображение

В Республике Корея разбился самолет, погибли не менее 120 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Власти страны подтвердили гибель 120 человек в авиакатастрофе в аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо. Вероятно, погибли практически все пассажиры (175 человек) и члены экипажа (6) разбившегося самолета Boeing 737-800, два человека выжили, пишет БЕЛТА.

Сотрудник экстренных служб ранее рассказал, что самолет пострадал настолько серьезно, что "узнать можно было только заднюю часть". Выжившие находились в хвостовой части.

Республика Кореякрушение самолета

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все