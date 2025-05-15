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В Краснопольском районе при валке леса погиб работник
В Краснопольском районе при валке леса погиб работник. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
Трагический инцидент произошел днем 14 мая, когда 30-летний житель районного центра вместе с другими вальщиками занимался прореживанием леса. Во время работ спиленное мужчиной дерево упало на другое, которым и придавило его коллегу - 35-летнего жителя Краснополья. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Краснопольским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели вальщика леса.