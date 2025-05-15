Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

В Краснопольском районе при валке леса погиб работник

Изображение
Фото СК

В Краснопольском районе при валке леса погиб работник. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Трагический инцидент произошел днем 14 мая, когда 30-летний житель районного центра вместе с другими вальщиками занимался прореживанием леса. Во время работ спиленное мужчиной дерево упало на другое, которым и придавило его коллегу - 35-летнего жителя Краснополья. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Краснопольским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели вальщика леса.

СКинцидент