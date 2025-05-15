В Краснопольском районе при валке леса погиб работник. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Трагический инцидент произошел днем 14 мая, когда 30-летний житель районного центра вместе с другими вальщиками занимался прореживанием леса. Во время работ спиленное мужчиной дерево упало на другое, которым и придавило его коллегу - 35-летнего жителя Краснополья. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.