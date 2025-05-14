В Кыргызстане из-за землетрясений повреждены более 100 зданий

В результате двух землетрясений в Нарынской области Кыргызстана повреждения получили более ста строений, сообщает ТАСС.

По информации МЧС, после землетрясений 12 мая в Ак-Талинском районе обнаружено 99 поврежденных жилых домов, три школы, дом культуры и магазин. Сообщается, что два землетрясения магнитудой 5,5 и 4,5 произошли с интервалом в несколько часов. Специальная комиссия устанавливает сумму нанесенного материального ущерба.