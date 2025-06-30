В лесах Беларуси за сутки потерялись 8 человек

За сутки в лесах Беларуси потерялись 8 человек. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу МЧС.

29 июня в 12:18 в МЧС поступила информация о потерявшемся в лесном массиве возле д. Куты Могилевского района гражданине 1983 года рождения. В 13:23 работниками МЧС мужчина был обнаружен.

В этот же день в 15:40 сообщили о потерявшихся в лесном массиве возле д. Залесье Могилевского района двух пенсионерках 1945 и 1946 годов рождения. В 18:56 работниками МЧС потерявшиеся женщины спасены.

29 июня в 16:19 стало известно о потерявшейся в лесном массиве возле д. Огородники Мостовского района Гродненской области пенсионерке 1940 года рождения. Для поисковых работ были задействованы 11 единиц техники и 45 человек. В 18:55 сотрудниками РОВД потерявшаяся женщина обнаружена.

В 17:40 поступило сообщение о потерявшихся в лесном массиве возле д. Петровичи Бобруйского района Могилевской области двух гражданках 1955 и 1991 годов рождения, ребенке 2018 года рождения. В 18:42 работники МЧС их обнаружили.

В медицинской помощи все обнаруженные не нуждаются.