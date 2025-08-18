3.71 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
В Лидском районе со счетов сельхозпредприятия директор и работники вывели около 1,5 млн рублей
В Лидском районе ведется расследование незаконного вывода со счетов местного сельхозпредприятия без малого 1,5 млн рублей.
По материалам дела, в финансовых махинациях замешаны трое фигурантов: 38-летний директор и 50-летняя главный бухгалтер находятся под стражей, под домашним арестом остается 41-летний тракторист, который помогал в обналичивании крупных сумм.
Об этом стало известно, когда сведения о совершаемых должностных преступлениях в организации дошли до оперативников ОБЭП. Теперь - дело у следователей.
Максим Рудой, заместитель начальника УВД Гродненской области:
"Установлено, что 38-летний директор предприятия в сговоре с 50-летней главным бухгалтером незаконно завышали себе зарплаты. Деньги переводили на счет 41-летнего брата женщины, который их обналичивал и передавал сообщникам. Похищенное злоумышленники тратили на личные нужды. Большую часть суммы руководитель организации спустил на азартные игры".
"Установлено, что с ноября 2022 года по июль 2025-го у предприятия похищено свыше 1,3 млн рублей. Следователями допрошены подозреваемые, свидетели. В настоящий момент изучается финансовая документация предприятия, наложен арест на имущество фигурантов, их счета в банках, изучается наличие иного имущества, в том числе зарегистрированного на близких родственников. Действия жителей Лидского района квалифицированы по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - прокомментировала Инна Позняк, официальный представитель УСК по Гродненской области.