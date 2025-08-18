В Лидском районе со счетов сельхозпредприятия директор и работники вывели около 1,5 млн рублей

В Лидском районе ведется расследование незаконного вывода со счетов местного сельхозпредприятия без малого 1,5 млн рублей.

По материалам дела, в финансовых махинациях замешаны трое фигурантов: 38-летний директор и 50-летняя главный бухгалтер находятся под стражей, под домашним арестом остается 41-летний тракторист, который помогал в обналичивании крупных сумм.

Об этом стало известно, когда сведения о совершаемых должностных преступлениях в организации дошли до оперативников ОБЭП. Теперь - дело у следователей.

Максим Рудой, заместитель начальника УВД Гродненской области:

"Установлено, что 38-летний директор предприятия в сговоре с 50-летней главным бухгалтером незаконно завышали себе зарплаты. Деньги переводили на счет 41-летнего брата женщины, который их обналичивал и передавал сообщникам. Похищенное злоумышленники тратили на личные нужды. Большую часть суммы руководитель организации спустил на азартные игры".