В Ливии возобновились боевые столкновения - сообщается о перестрелках в нескольких районах столицы

На въездах в Триполи и дороге к местному аэропорту Митига развертываются "силы сдерживания". По данным СМИ, в аэропорту остановлено авиасообщение. Кроме того, силы Правительства национального единства страны пытаются взять под контроль тюрьмы на юге и в центре столицы, из которых ранее сбежало большое число заключенных.