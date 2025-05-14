3.69 BYN
3.00 BYN
3.34 BYN
В Ливии возобновились боевые столкновения - сообщается о перестрелках в нескольких районах столицы
В Ливии возобновились боевые столкновения. В соцсетях сообщают о перестрелках в нескольких районах столицы.
На въездах в Триполи и дороге к местному аэропорту Митига развертываются "силы сдерживания". По данным СМИ, в аэропорту остановлено авиасообщение. Кроме того, силы Правительства национального единства страны пытаются взять под контроль тюрьмы на юге и в центре столицы, из которых ранее сбежало большое число заключенных.
Отметим, напряженность в Ливии возникла после убийства главы службы безопасности при Президентском совете.