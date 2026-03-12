3.73 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
В Лоеве девушка решила пострелять из пневматического пистолета по авто соседа
Автор:Редакция news.by
В Лоеве девушка повредила автомобиль соседа, тренируясь в стрельбе. Как рассказали в СК, 21-летняя девица пришла после работы домой и решила пострелять из своего пневматического пистолета Borner C11. Она вышла на балкон и произвела не менее пяти выстрелов в сторону стоявшего на парковке Opel, припорошенного снегом.
На следующее утро владелец автомобиля, проживающий в том же подъезде, решил съездить по делам. Он сел в автомобиль и обнаружил на лобовом стекле три округлых повреждения. Мужчина очистил машину от снега и заметил два повреждения на крыше. Автовладелец вызвал милицию.