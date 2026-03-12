В Лоеве девушка решила пострелять из пневматического пистолета по авто соседа

В Лоеве девушка повредила автомобиль соседа, тренируясь в стрельбе. Как рассказали в СК, 21-летняя девица пришла после работы домой и решила пострелять из своего пневматического пистолета Borner C11. Она вышла на балкон и произвела не менее пяти выстрелов в сторону стоявшего на парковке Opel, припорошенного снегом.