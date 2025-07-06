В Логойске в квартиру забралась змея: на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Беларуси.

Незваный гость появился в квартире по улице Строительной 6 июля утром. Хозяева не смогли определить, представляет ли змея опасность, и обратились за помощью в службу МЧС.