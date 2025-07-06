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В Логойске в квартиру забралась змея
Автор:Редакция news.by
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В Логойске в квартиру забралась змея: на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Беларуси.
Незваный гость появился в квартире по улице Строительной 6 июля утром. Хозяева не смогли определить, представляет ли змея опасность, и обратились за помощью в службу МЧС.
Работники МЧС отловили пресмыкающегося. После осмотра выяснилось, что это уж, который не несет угрозы для человека. Змею отпустили в естественную среду обитания.