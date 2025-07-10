В Лос-Анджелесе обрушился туннель - около 15 человек оказались изолированы

Туннель обрушился в Лос-Анджелесе, около 15 человек оказались изолированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную пожарную службу.

"Район Уилмингтон. По предварительной информации, около 15 работников туннеля оказались изолированы из-за обрушения промышленного туннеля", - говорится в заявлении на сайте пожарной службы Лос-Анджелеса.

Также отмечается, что информации о возможных пострадавших пока нет.