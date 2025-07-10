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В Лос-Анджелесе обрушился туннель - около 15 человек оказались изолированы
Автор:Редакция news.by
В Лос-Анджелесе обрушился туннель - около 15 человек оказались изолированыnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a23f09ab-4dd7-44fe-ad81-846f2d2a6de3/conversions/47731336-610a-4f02-aac2-9088ce009a86-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a23f09ab-4dd7-44fe-ad81-846f2d2a6de3/conversions/47731336-610a-4f02-aac2-9088ce009a86-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a23f09ab-4dd7-44fe-ad81-846f2d2a6de3/conversions/47731336-610a-4f02-aac2-9088ce009a86-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a23f09ab-4dd7-44fe-ad81-846f2d2a6de3/conversions/47731336-610a-4f02-aac2-9088ce009a86-xl-___webp_1920.webp 1920w
Туннель обрушился в Лос-Анджелесе, около 15 человек оказались изолированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную пожарную службу.
"Район Уилмингтон. По предварительной информации, около 15 работников туннеля оказались изолированы из-за обрушения промышленного туннеля", - говорится в заявлении на сайте пожарной службы Лос-Анджелеса.
Также отмечается, что информации о возможных пострадавших пока нет.
Газета Los Angeles Times пишет, что туннель строился в рамках проекта по улучшению санитарных условий.