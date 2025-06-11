В Мачулищах строитель погиб из-за обрыва тросов люльки

В агрогородке Мачулищи во время строительных работ по возведению жилого дома на ул. Авиаторов оборвались тросы люльки, находившейся на уровне четвертого этажа. В результате падения погиб 65-летний рабочий. Его 50-летний коллега с множественными переломами доставлен в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.