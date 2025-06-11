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В Мачулищах строитель погиб из-за обрыва тросов люльки
Автор:Редакция news.by
В Мачулищах строитель погиб из-за обрыва тросов люлькиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44a365db-d0ea-4bb4-9428-3a48119928ad/conversions/ea0fbfc9-23bd-4363-a078-4d25f837ba37-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44a365db-d0ea-4bb4-9428-3a48119928ad/conversions/ea0fbfc9-23bd-4363-a078-4d25f837ba37-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44a365db-d0ea-4bb4-9428-3a48119928ad/conversions/ea0fbfc9-23bd-4363-a078-4d25f837ba37-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44a365db-d0ea-4bb4-9428-3a48119928ad/conversions/ea0fbfc9-23bd-4363-a078-4d25f837ba37-xl-___webp_1920.webp 1920w
В агрогородке Мачулищи во время строительных работ по возведению жилого дома на ул. Авиаторов оборвались тросы люльки, находившейся на уровне четвертого этажа. В результате падения погиб 65-летний рабочий. Его 50-летний коллега с множественными переломами доставлен в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, повлекшим гибель и травмирование рабочих. Ход расследования этого происшествия находится на личном контроле начальника УСК по Минской области.