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В Мачулищах строитель погиб из-за обрыва тросов люльки

В Мачулищах строитель погиб из-за обрыва тросов люльки

В агрогородке Мачулищи во время строительных работ по возведению жилого дома на ул. Авиаторов оборвались тросы люльки, находившейся на уровне четвертого этажа. В результате падения погиб 65-летний рабочий. Его 50-летний коллега с множественными переломами доставлен в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, повлекшим гибель и травмирование рабочих. Ход расследования этого происшествия находится на личном контроле начальника УСК по Минской области.

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