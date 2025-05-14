В Малайзии в ДТП с участием грузовика и автобуса погибли 9 сотрудников полиции

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Девять сотрудников полиции, входящих в Федеральное резервное подразделение, которое специализируется на борьбе с беспорядками, погибли в результате несчастного случая. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Синьхуа.

Девять сотрудников полиции погибли на месте, а двое других получили ранения, когда перевозивший их автобус столкнулся с грузовиком в штате Перак, сказал начальник полиции Хилир Перак Бакри Зайнал Абидин в заявлении после столкновения.

По предварительной информации, инцидент произошел недалеко от штата Перак. Водитель самосвала, перевозившего гравий, допустил столкновение с автобусом, в котором сотрудники полиции возвращались в малазийский город Ипох после несения службы во время религиозного фестиваля. Девять полицейских погибли на месте происшествия.

"Двое других остаются в критическом состоянии, а еще семь находятся в учреждениях здравоохранения с травмами средней степени тяжести", - сообщил начальник полиции штата.

Авария вызвала волну соболезнований от общественности, а премьер-министр страны Анвар Ибрагим присоединился к другим малайзийцам, выразившим свое сочувствие семьям погибших. Он призвал власти провести тщательное расследование смертельного несчастного случая и обеспечить выплату компенсаций семьям погибших.