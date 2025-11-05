В Минске два брата в состоянии алкогольного опьянения убили соседа

Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства совершения убийства группой лиц.

По данным СК, двое братьев 54 и 60 лет выпивали в своей квартире и громко слушали музыку в позднее время. К ним в дверь постучал сосед с просьбой убавить звук, что разозлило одного из мужчин. Он схватил нож и пару раз ударил визитера в шею. Травмы оказались смертельными.

Андрей Демьянов, начальник Фрунзенского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета Беларуси:

"Об исчезновении минчанина мать заявила спустя несколько дней. Она пояснила, что последний раз видела сына в дверной глазок, когда тот направлялся к соседям. Следственно-оперативные группы в мусорном контейнере вблизи дома обнаружили вещи пропавшего со следами крови. Помимо этого, внимание милиционеров привлекли камеры видеонаблюдения в подъезде, положение которых оказалось изменено. Скоро стало известно, что мужчины, к которым поднимался погибший, уехали".

Установлено, что через несколько дней братья завернули тело погибшего в покрывало, погрузили в машину и вывезли в лес недалеко от своей дачи. Там они выкопали яму, переместили в нее жертву, залили бетоном и присыпали землей. Подозреваемые задержаны.