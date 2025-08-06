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В Минске двое самокатчиков сбили пешехода - видео попало в Cеть
Автор:Редакция news.by
Минская милиция проводит проверку по факту инцидента на улице Московская.
Ролик, как двое самокатчиков сбивают пешехода, попал в Cеть. К этому моменту информация дошла до правоохранителей от медиков, рассказали в ведомстве.
Сотрудники Московского РУВД опросили 35-летнюю потерпевшую, после чего установили личности остальных участников инцидента - двоих подростков 14 и 15 лет.
Школьники пришли в милицию вместе с родителями и признались, что, проезжая мимо магазина на личных электросамокатах, один из них не успел среагировать на выходящую из дверей покупательницу. Девушка обратилась в больницу - состояние ее здоровья не уточняется.