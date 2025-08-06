В Минске двое самокатчиков сбили пешехода - видео попало в Cеть

Ролик, как двое самокатчиков сбивают пешехода, попал в Cеть. К этому моменту информация дошла до правоохранителей от медиков, рассказали в ведомстве.

Школьники пришли в милицию вместе с родителями и признались, что, проезжая мимо магазина на личных электросамокатах, один из них не успел среагировать на выходящую из дверей покупательницу. Девушка обратилась в больницу - состояние ее здоровья не уточняется.