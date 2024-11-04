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В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Минске гимназист поверил мошенникам, вскрыл домашний сейф и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
В столичную милицию обратилась женщина. Он рассказала, что когда вернулась домой с работы, то обнаружила беспорядок в квартире и вскрытый сейф. Из хранилища пропали золотые и серебряные слитки, а также деньги.
Оперативники установили, что родительские накопления взял 15-летний сын - учащийся столичной гимназии. В мессенджере подростку позвонил незнакомец и сообщил, что в отношении его родителей якобы будет возбуждено уголовное дело. Чтобы спасти родственников, у гимназиста потребовали крупную сумму. Ему запретили разглашать сведения об этом кому-либо, в том числе родителям и друзьям. Для убедительности звонившие прислали фотографию поддельного удостоверения.
По требованию злоумышленников подросток купил электроинструмент. С его помощью парень вскрыл родительский сейф. После он сфотографировал его содержимое и отправил незнакомцам. На следующий день гимназист положил ценности на общую сумму более 53 тыс. долларов в рюкзак и передал курьеру.
Посредник был задержан. Им оказался 29-летний минчанин. Он нашел незаконную подработку, но успел проработать всего день. Полученное от подростка посредник разделил на две части. Деньги отдал следующему курьеру - 44-летнему неработающему жителю Могилевской области. Он вывез их в соседнюю страну и отдал еще одному посреднику. С его слов, кураторы обещали заплатить ему за услугу, однако обманули. А драгоценные слитки у минчанина забрала 55-летняя жительница столицы, которая передала их дальше по преступной цепочке.
"Все фигуранты задержаны. Проверка продолжается", - добавили в ГУВД.
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