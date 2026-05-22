В Минске из-за служебной халатности погиб рабочий

По данным СК, в столичной организации проводились работы с привлечением 36-летнего строителя. Он, стоя на подмостках, штукатурил панель для каркасного дома, которая была прислонена к одной из частей плотницкого стола. Конструкция весом более 2 тонн упала и придавила мужчину - он скончался на месте.

Как удалось установить, директор предприятия и ее заместитель, являясь должностными лицами, допустили грубые нарушения законодательства и ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Фигурантам предъявлено обвинение по статье "служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

"Следователи выяснили, что работы организовывались с нарушением требований техники безопасности. Руководители приняли сотрудника, не обеспечив ему безопасные условия труда. Не осуществили технологическую подготовку производства, в том числе не проконтролировали закрепление панели на случай ее падения. Допустили использование плотницкого стола не по назначению, что явилось нарушением правил его эксплуатации. Не обеспечили работника средствами индивидуальной защиты. Помимо этого оказалось, что погибший не проходил соответствующее обучение, стажировку, а также инструктажи по охране труда, не имел соответствующей квалификации по профессии, но, несмотря на это, его допустили к выполнению работ".