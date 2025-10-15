Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Минске конфликт между двумя покупателями в магазине чуть не закончился стрельбой

Обычный поход в магазин едва не закончился трагедией. Двое посетителей томились в очереди перед кассой, когда между ними произошел конфликт. По одной из версий, один мужчина наступил другому на ногу.

Вместо извинений посетитель стал угрожать газовым пистолетом, прицелился в голову обидчика и выстрелил, но оружие дало осечку. Тогда посетитель ударил оппонента головой. Завязалась драка, сотрудники магазина вызвали милицию.

Напомним, газовые пистолеты не предназначены для стрельбы в упор. Это может быть расценено как превышение пределов самообороны.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

